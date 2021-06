Bilanz des tragischen Geschehens im März: eine Tote, zwei verletzte Kinder, eins von ihnen noch ein Baby. Gegen den mutmaßlichen Verursacher des Unfalls nahe Kriegsfeld hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern jetzt Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben.

Passiert war es am 18. März dieses Jahres auf der L 405 nahe Kriegsfeld (Donnersbergkreis): Eine 60-jährige Frau war mit ihrer elfjährigen Enkelin und deren kleinem Bruder im Kinderwagen spazieren gegangen – am linken Straßenrand mit Blick auf den Gegenverkehr, so wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt.

Als die kleine Gruppe gegen 15 Uhr von Nieder-Wiesen her Richtung Kriegsfeld lief, erfasste ein von hinten kommendes, aus ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahnseite geratene Auto die Frau und den Kinderwagen. Die 60-Jährige und der Wagen mit dem Baby wurden in die Luft geschleudert. Die Frau erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb.

Baby erleidet Oberschenkelbruch

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch weiter mitteilte, hatte das Kleinkind einen Oberschenkelbruch und Prellungen davongetragen, das elfjährige Mädchen ein Schleudertrauma und einen Schock.

Wegen der Verletzungen der Kinder lautet die Anklage auch auf fahrlässige Körperverletzung. Zudem wird dem heute 72 Jahre alten Fahrer Straßenverkehrsgefährdung vorgeworfen. Es steht der Vorwurf im Raum, dass der Mann nicht wie vorgeschrieben auf der rechten Seite der gut fünf Meter breiten Straße gefahren sei und nicht auf das Verkehrsgeschehen geachtet habe. „Die Spaziergänger hätte er aus einer Entfernung von 100 Metern erkennen müssen“, so die Staatsanwaltschaft.

Der 72-Jährige habe geltend gemacht, ihm sei damals schwarz vor Augen geworden. Er habe die Spaziergänger nicht sehen und nicht mehr reagieren können. Der Führerschein ist dem Mann zwischenzeitlich per richterlichem Beschluss entzogen worden.

Nach der Anklageerhebung muss nun das Amtsgericht Rockenhausen über die Eröffnung einer Hauptverhandlung entscheiden.