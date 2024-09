Ein Unfall mit Todesfolge auf der A63 hat kürzlich die Region beschäftigt. Obwohl sich das Opfer nach seiner Panne vermeintlich an die Regeln gehalten hat, wurde es von einem Fahrzeug erfasst. Doch worauf muss man nach einer Panne an der Autobahn achten? Und was ist als erstes zu tun? Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ende August erschütterte ein schrecklicher Unfall die Region. Ein 32-Jähriger hielt sich nach einer Autopanne im Grünstreifen abseits der Autobahn A63,