Am kommenden Montag, 17. August – eventuell aber auch schon in dieser Woche – soll die Sanierung der hoch zum Sportplatz führenden K 17 in Obermoschel beginnen. Das hat Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel in der jüngsten Sitzung des Stadtrates mitgeteilt.

Die Straße ist Mitte Februar ein Stück oberhalb des Burghotels gesperrt worden, weil Beisiegel nahe der Fahrbahn – auf der Wiese hinterm Bet- und Zechenhaus, schräg gegenüber der Freilichtbühne – ein Loch von etwas mehr als einem Meter Durchmesser und gut 1,50 Meter Tiefe entdeckte. Es handelt sich um einen sogenannten Tagesbruch des Carolinastollens (wir berichteten) – nicht der erste übrigens im früheren Bergwerk. Deshalb fürchtete man um die Stabilität des Bodens auch in der benachbarten Straße.

Der Stadtchef informierte darüber, dass sich die Öffnung mittlerweile noch vergrößert habe. Bei der nun anstehenden Sanierung soll die Festigkeit des Untergrunds verbessert werden. Den Zuschlag hat der Landkreis, der unterhaltungspflichtig ist, der Firma Strabag zum Angebotspreis von 286.000 Euro erteilt.

Maßnahme in zwei Bauabschnitte geteilt

Laut Baubesprechung werden die Arbeiten in zwei Abschnitten ausgeführt: Im ersten Abschnitt wird die Straße ab dem Burghotel in Richtung Sportplatz erneuert. Anschließend folgt der Ausbau ab dem Hotel auf rund 100 Metern Länge Richtung Stadt. Im unteren Bereich werde zudem die Decke abgefräst und neu aufgebracht. Für einige Tage sei eine Vollsperrung auch dieses Bereiches notwendig – vor allem wenn der neue Asphalt, der für beide Abschnitte sozusagen in einem Guss aufgebracht werden soll, eingearbeitet wird. Neu vermessen werden soll im Zuge der Maßnahmen auch der Carolinastollen, so Beisiegels Information.