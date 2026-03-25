Wie schon im ersten Wahlgang hat Christophe Gonzalez vom rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) auch in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt von Rognac gewonnen.

Rockenhausens französische Partnerstadt hat gewählt: Christophe Gonzalez vom rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) bleibt weiterhin Bürgermeister. Das hat die Stichwahl vom vergangenen Wochenende ergeben. Gonzalez konnte dabei 62,84 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Sein Kontrahent Sébastien Garrel kam nur auf 37,16 Prozent. Schon den ersten Wahlgang entschied Gonzalez eine Woche zuvor recht deutlich für sich. Im Anschluss zog der Zweitplatzierte Kandidat Willy Nicollet überraschend seine Kandidatur zurück, um sich bei der Stichwahl dem eigentlichen Drittplatzierten Garrel anzuschließen. Er rief seine Wähler auf, es ihm gleichzutun. An Gonzalez’ deutlichem Wahlsieg änderte das jedoch nichts mehr.