Shuttlebusse auf den Donnersberg wird es nun am Wochenende doch nicht geben. Nachdem sich vor allem in den sozialen Medien eine Sturm der Entrüstung entladen hat, ist die Kreisverwaltung am Freitag zurückgerudert. Tenor der Kritik war, dass dieses Angebot völlig im Widerspruch stehe zu Abstandsgeboten und anderen Hygienevorgaben zum Schutz vor weitere Infektionen. „Landrat Rainer Guth und die Kreisordnungsbehörde nehmen die Kritik, die uns seit der Veröffentlichung der Meldung erreicht hat, sehr ernst und ziehen das Angebot des Shuttleservice daher zurück“, ließ das Kreishaus um die Mittagszeit verlauten.

Die Kreisverwaltung bedauere, dass das gut gemeinte Angebot „anders aufgenommen wurde, als es von den an der Entscheidung Beteiligten intendiert war“, heißt es weiter. Die Sperrung der Zufahrt auf den Donnersberg sei in erster Linie aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgt. „An den Feiertagen und dem vergangenen Wochenende wurden die Straßen und Dörfer rund um den Donnersberg hundertfach verkehrswidrig zugeparkt, Rettungswege waren blockiert.“

Zufahrten bleiben gesperrt

Vor diesem Hintergrund hätten sich Vertreter der Straßenmeisterei, der VG Kirchheimbolanden, der Ortsgemeinde Dannenfels, der Polizei, der Unteren Straßenverkehrsbehörde und des Kreisordnungsamtes beraten, wie man am kommenden Wochenende verfahren sollte. „Es bestand Einigkeit darüber, dass die Verkehrssituation unbedingt weiterhin entschärft werden muss – gleichzeitig wollte man es gerade Familien mit ihren Kindern ermöglichen, die attraktive Winterlandschaft auf dem Donnersberg genießen zu können“, erläutert die Kreisverwaltung ihre ursprüngliche Entscheidung. Die Zufahrt zum Donnersberg bleibt damit am Wochenende (9. und 10. Januar) wie angekündigt jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr gesperrt. Polizei und Ordnungsbehörden führen Kontrollen durch.

Mehr zum Thema: Kreis setzt am Wochenende Shuttlebusse auf den Donnersberg ein