Auf dem Parkplatz am Schloss stieß am Donnerstag in der Zeit zwischen 12.55 und 16.40 Uhr ein Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an ein parkendes Auto. Laut Polizeiangaben muss es sich dabei um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, das lässt sich aus dem rötlichen Farbabrieb an dem geschädigten Fahrzeug erkennen. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0.