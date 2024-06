Ein mobiler Hühnerstall im Donnersbergkreis wird aktuell im Internet angeboten. Seit wenigen Tagen steht er für einen mittleren fünfstelligen Betrag zum Verkauf.

Am Donnerstag berichtete die RHEINPFALZ über eine Whistleblower-Meldung an Peta. Die Tierschutzorganisation war informiert worden, dass es tierunwürdige Zustände in einem mobilen Hühnerstall auf einer Streuobstwiese im Donnersbergkreis geben soll. Peta sah dort eine schwere Vernachlässigung der Tiere und erstattete Strafanzeige. Das Grundstück, auf dem der mobile Hühnerstall steht, gehört der Verbandsgemeinde Göllheim. Zwischen ihr und dem Eierproduzenten gibt es einen Pachtvertrag. Weder der Verpächter noch das Veterinäramt konnten die unhaltbaren Zustände bestätigen. Ob die Verkaufsabsicht in direktem Zusammenhang mit der Recherche und der Veröffentlichung der RHEINPFALZ zu den Peta-Vorwürfen steht, ist unklar.