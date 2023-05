Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht die sich am Samstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden ereignet hat. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr beim Ein- oder Ausparken an die Stoßstange eines hinter seinem Wagen stehenden Fahrzeugs. Er entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9110 zu melden.