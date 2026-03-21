Durch Videoüberwachung steigt das subjektive Sicherheitsgefühl bei Menschen. Straftaten werden dadurch jedoch nicht verhindert. Da helfen andere Maßnahmen.

Ohne viel Aufsehen zu erregen, wurde Mitte der Woche bekannt, dass die Polizei in Rockenhausen am Bahnhof drei Taschen- und Einhandmesser einkassiert hat. Sie wurden von den Besitzern unerlaubt mitgeführt. Laut Polizei handelte es sich dabei um „Verstöße gegen das Messerverbot“. Die gute Nachricht: Es ist nichts passiert; so wie glücklicherweise in den meisten Fällen nichts passiert. Die schlechte Nachricht: Wenn solche Vorfälle publik werden, dann sind Menschen mittlerweile schnell beunruhigt. Debatten um innere Sicherheit und Kriminalität kochen hoch, es wird laut und panisch nach Videoüberwachung gerufen. Im Fall vom Montag ist das ein bisschen übertrieben. Es bestand nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gefahr. Aber die Situation zeigt: Wir sind bei diesem Thema emotionalisiert, sensibilisiert und schnell nervös.

Am Bahnhof in Rockenhausen hängen einige Kameras. Ende vergangenen Jahres diskutierte der Stadtrat über eine Erneuerung und Erweiterung der dortigen Videoüberwachung. Als Argument nannten die Befürworter, dass sich so die Anzahl der Straftaten verringern ließe. Dabei geht es in erster Linie um Vandalismus und Diebstahl – und nicht um (lebens-)gefährliche Körperverletzung oder schlimmeres. Eine Entscheidung über mehr oder modernere Kameras ist nicht gefallen. Das Thema soll demnächst nochmal auf die Tagesordnung, und natürlich kommen dann auch die Punkte Finanzierung, Dringlichkeit und Datenschutz zur Sprache: Was kostet das? Brauchen wir das? Wer schützt die Bürger vor Missbrauch ihrer Daten?

Eher ein „ruhigeres Pflaster“

Videoüberwachung ist in vielen Städten ein Thema – vor allem in größeren, weniger in der Provinz. In Kaiserslautern wird über Videoüberwachung rund ums Rathaus gestritten, in Pirmasens soll der Einsatz von Kameras am Exerzierplatz geprüft werden, für Brennpunkte in Ludwigshafen und Mannheim rotiert die Diskussion darüber in der Dauerschleife. Aber hier? Auf dem Land? Selbst nach dem Fall des getöteten Zugbegleiters im Februar oder der tödlichen Messerattacke in Kaiserslautern, entstand hier keine Debatte über zusätzliche Präsenz von Polizei, Ordnungskräften oder weiteren Kameras. Es blieb unaufgeregt.

Für Kirchheimbolanden gibt es keine flächendeckende oder dauerhaft installierte Videoüberwachung öffentlicher Plätze. Und laut Polizei ist das auch nicht geplant; es bestehe keine Notwendigkeit, heißt es. Polizeichef Oliver Straub hatte im November im großen RHEINPFALZ-Interview gesagt, dass die Straftaten im Einzugsgebiet zurückgegangen und so niedrig wie seit 2020 seien. Er nannte Stadt und Region eher ein „ruhiges Pflaster“, ohne örtliche Kriminalitätsschwerpunkte. Seine Einschätzung spricht gegen Überwachung an neuralgischen Punkten.

Alarmierung und Abschreckung

Denn es ist ja so: Videoüberwachung verhindert (in der Regel) keine Straftaten. Sie schützt nicht vor Kriminalität. Aber sie hilft, die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Aufnahmen dienen als Beweismittel bei Ermittlungen und Gerichtsverfahren. Kameras erhöhen nachweislich das subjektive Sicherheitsgefühl, insbesondere an stark frequentierten Plätzen oder Kriminalitätsschwerpunkten. Ihre sichtbare Präsenz kann abschrecken und helfen, potenzielle Gefahren oder verdächtige Situationen frühzeitig zu erkennen. Polizei, Rettungsdienste oder Feuerwehr sind schneller alarmiert. Durch die gezielte Beobachtung können Sicherheitskräfte bedarfsgerechter eingesetzt werden – statt im Dauereinsatz Streife zu fahren.

Was jedoch für Großstädte gilt, gut und sinnvoll ist, das muss für ländliche Regionen wie den Donnersbergkreis nicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Hier funktionieren andere Maßnahmen: zum Beispiel Präventionsarbeit. Hier herrscht weniger Anonymität, die Aufmerksamkeit füreinander ist höher, im Notfall sind die Wege, um Hilfe zu holen kürzer.

Beispiel Fußballstadien: Weniger Straftaten

In Fußballstadien wiederum ist Videoüberwachung schon lange gesetzt. Studien und Polizeiberichte zeigen, dass die Straftaten dadurch zurückgegangen sind. Moderne Kamerasysteme ermöglichen es, Zündler von Pyrotechnik oder Gewalttäter und Sachbeschädiger zu identifizieren. Die Aufklärungsquote hat sich erhöht, Einzeltäter können leichter mit Stadionverbot sanktioniert werden; man muss nicht den ganzen Fanblock bestrafen. Die Gefahr der Eskalation in einem so emotionalen Umfeld wird reduziert. Aber auch dort ersetzt die Kamera nicht Sozialarbeit oder Prävention. Fanprojekte, Dialoge und Deeskalations-Strategien haben häufig einen größeren Einfluss auf die Sicherheit als die Technik allein. Sie ist nur ein hilfreiches, zusätzliches Instrument. So wie am Bahnhof in Rockenhausen.