Saisondebüt für die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach nach dem direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. Am Sonntag (15 Uhr) ist Titel-Anwärter TuS Göllheim zu Gast. , der mit einer Niederlage gestartet ist, in Sippersfeld. „Wir sind klarer Außenseiter, aber hochmotiviert“, sagt Eiche-Leistungsträger Christoph Steuerwald.

