In Obermoschel steht schon lange eine neue Kindertagesstätte auf der Agenda. Nachdem zuletzt ein weiterer Standort geprüft wurde, gibt es nun die Rolle rückwärts.

Lange war es zuletzt ruhig geblieben um den geplanten Kita-Neubau in Obermoschel. Vor mehr als einem Jahr entschied der Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land, einen weiteren, möglichen Standort für das Bauprojekt auf dessen Machbarkeit prüfen zu lassen. Das Ergebnis ließ auf sich warten und fiel ernüchternd aus: Das Baugebiet Berliner Straße entpuppt sich nach der nun vorliegenden Studie als eher ungeeignet. Daher entschied der Rat jetzt, das Bauvorhaben doch in der Friedhofstraße umsetzen zu wollen.

„Der Baugrund ist ungünstig“, fasste Ingenieur Jürgen Rothenberger, der die von seinem Büro erstellte Studie im Rat vorstellte, zusammen. Das mögliche Baugebiet sei demnach überraschenderweise im Untergrund sehr weich. Außerdem sei die Erschließung nicht problemlos möglich. Der Rat folgte seinen Ausführungen und entschied anschließend einstimmig, bei drei Enthaltungen, nun doch die Friedhofstraße zu bevorzugen – 13 Monate, nachdem sich der Rat noch gegen die Friedhofstraße entschieden hatte. Den Faktor Zeit sprach anschließend auch Dennis Kolter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, an. „Als wir im Rat im vergangenen Jahr darüber gesprochen hatten, hieß es, dass eine Studie innerhalb von zwei Monaten erstellt werden könnte“, erinnerte Kolter an die Sitzung vom April 2025. Rothenberger schlüsselte anschließend den Ablauf der vergangenen 13 Monate auf. Verzögerungen führte er unter anderem auf die schwierigen Bodenverhältnisse und dadurch notwendige Nachforschungen zurück. Außerdem betonte Rothenberger, dass es „ja der Wunsch des Rates war, einen zweiten Standort zu prüfen“.

Gespräche für Friedhofstraße werden fortgesetzt

Ob man die 13 Monate nun als verlorene Zeit ansehen möchte oder nicht – nun wird die Verwaltung eine Umsetzung in der Friedhofstraße weiterverfolgen. Über diesen Standort wurde bereits in der Vergangenheit umfassend und kontrovers diskutiert. Unter anderem deshalb, weil ein Neubau dort auch mit der Hanglage umgehen müsste. Rothenberger schlug daher schon 2025 vor, bei dem Bauprojekt eine Aufständerung zu nutzen. „Daraus könnte auch ein positiver Aspekt des Baus am Hang gezogen werden, da so im unteren Bereich auch eine Teil-Überdachung bestehen würde und Spielgeräte gelagert werden könnten“, so Rothenberger damals. Durch den Beschluss des Rates kann die Verwaltung der VG Nordpfälzer Land nun im nächsten Schritt Planungs- und Vorbereitungsarbeiten vergeben, die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern wieder aufnehmen und auch das Bebauungsplanverfahren fortführen. All das wurde aufgrund der Prüfung eines alternativen Standortes zuletzt nicht fortgesetzt.

110 Kinder sollen in sechs Gruppen Platz finden

Währenddessen bleibt die Situation an der bestehenden Kita Obermoschel unverändert. Wie Claudia Manz-Knoll, Gesamtleiterin des Kitabündnis Nordpfälzer Glückskinder, erklärte, könne man in Obermoschel weiterhin nicht allen Kindern einen Platz anbieten. Einige, die in Obermoschel keinen Platz mehr bekommen, gehen aktuell in die Einrichtung in Mannweiler-Cölln. Über 20 Kinder seien aktuell ohne Platz, so Manz-Knoll. Tendenz steigend. Zudem seien die räumlichen Bedingungen in Obermoschel nicht mehr zeitgemäß und auch für die Mitarbeiterinnen vor Ort eine Herausforderung. Daher betonte Manz-Knoll, wie wichtig ein Voranschreiten des Neubaus für Obermoschel weiterhin wäre. „Wir haben aktuell 50 bis 60 Kinder, die mittags in der Kita essen. Und das ohne einen Speiseraum und ohne Schlafräume.“ Ein Neubau sei entsprechend „absolut und dringend“ notwendig. Das dazugehörige Raumkonzept hat der VG-Rat ebenfalls einstimmig verabschiedet. Demnach soll die neue Kita sechs Gruppen bekommen und insgesamt Platz für 110 Kinder bieten. Hinzu kommen unter anderem Nebenräume, Schlafräume, Lagerräume und Bereiche für das Personal oder für mögliche Elterngespräche. „Bei der Ausgestaltung werden wir bewusst auf jeden Luxus verzichten“, ergänzte Manz-Knoll. Wie die Räume der Kita letztlich gestaltet oder konzeptioniert werden, war noch nicht Teil des nun verabschiedeten Raumbedarfplans.