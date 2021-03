Rund zwei Wochen lang war Ruhe – jetzt hat die Polizei einen erneuten Taschendiebstahl in einem Kirchheimbolander Geschäft gemeldet. Am Dienstag zwischen 11.40 und 12.05 Uhr haben bislang unbekannte Täter der Kundin einer Drogerie den Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Seit Jahresbeginn ist es mehrfach zu solchen Delikten in Einkaufsmärkten der Kreisstadt gekommen. So hatte die Polizei Anfang März gleich drei Fälle binnen weniger Tage registriert. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.