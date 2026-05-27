Nach den anhaltenden illegalen Müllablagerungen auf dem Parkplatz unterhalb des Hollerwaldes an der B420 in Unkenbach hat die Straßenmeisterei Erbes-Büdesheim nun den Parkplatz bis auf Weiteres gesperrt. Auf beiden Seiten des zirka 100 Meter langen Rastplatzes mit Sitzgelegenheiten sind Sperrbaken und ein Durchfahrt-verboten-Schild aufgestellt worden, sodass ein Ein- und Ausfahren nicht mehr möglich ist. In der Vergangenheit sind wiederholt Anhänger voller Müll auf dem Gelände entsorgt worden. Da die Verursacher nicht festgestellt werden konnten, hatte die Allgemeinheit die hohen Entsorgungskosten zu tragen. Wird Abfall in die dafür aufgestellten Müllbehälter geworfen, übernimmt der Straßenbaulastträger – in diesem Fall der Bund – die Kosten. Wird illegal Müll entsorgt, geht dessen Beseitigung zu Lasten des Landkreises und damit auch des Steuerzahlers.

Selbst angedrohte hohe Geldbußen haben die Umweltsünder nicht abgehalten, an dieser Stelle mehrfach große Mengen Abfalls abzuladen. Das ist auch auf anderen Rastplätzen in der Region zu beobachten, etwa an der B420 in Hochstätten. In besonders schweren Fällen handelt es sich dabei um eine Straftat, die mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Auf rund 1,5 Millionen Euro jährlich bezifferte der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz im Jahr 2022 die Kosten, die im Zuständigkeitsbereich der 57 Straßenmeistereien für die Beseitigung anfallen – ohne den illegalen Müll. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist bislang eine komplette Kameraüberwachung aller Rastplätze nicht möglich. Ziel des LBM bleibt es jedoch, extrem belastete Parkplätze auf diese Weise künftig zu überwachen, um die Verursacher besser ermitteln zu können.