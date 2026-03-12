Die Kita-Hochzonung sollte in der VG Kibo entlasten. Nun klafft in einer Gemeinde eine sechsstellige Finanzlücke und bringt indirekt ein anderes Herzensprojekt ins Straucheln.

Die Empörung in der kleinen Ortsgemeinde Mörsfeld ist seit Tagen groß: Wie fast überall ist auch in dem Dorf die Finanzlage selten rosig. Hinzu kommt nun eine unvorhersehbare Steigerung der Kita-Kosten von 15.000 auf 100.000 Euro. Das wesentlich größere Loch in der Haushaltskasse 2026/2027 sorgt für Unverständnis. Der Grund für die Mehrbelastung soll laut Haushaltsplanung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden die neue Kita-Sonderumlage an die Kreisverwaltung sein.

Zum Hintergrund: Erst im vergangenen Jahr stimmten die Mörsfelder, die keine eigene Kita haben und ihren Nachwuchs stattdessen im benachbarten Kriegsfeld betreuen lassen, der Kita-Hochzonung zu. Damals habe die VG bei mehreren Informationsabenden immer wieder betont, dass auf die Ortsgemeinde maximal 5500 Euro Kitakosten pro Kind pro Jahr zukämen. Darin seien künftige Kosten für Personal-, Sach- und Investitionskosten für Neubauten und Kita-Gebäude-Käufe im Verbund beinhaltet. Warum die Kitakosten aber jetzt schon wesentlich höher liegen, „dafür wollen wir eine Erklärung“, forderte Ortsbürgermeister Jan Volker bei einer Gemeinderatssitzung, bei der Albert Ziegler, Kriegsfelds früherer Ortsbürgermeister und jetziger Beigeordneter der VG Kibo mit dem Geschäftsbereich Kitas, Rede und Antwort stehen sollte. Für die Ortsgemeinde, deren Haushalt ohnehin schon ein leichtes Defizit aufweist, bleiben erneute Ausgaben nicht ohne Folgen: Um einem gesperrten Haushalt zu entgehen, müssten sie die Grundsteuer B von 500 auf 600 Prozentpunkte erhöhen.

Probleme sind historisch gewachsen

„Es hat vielmehr mit der einst geschlossenen Kita-Zweckvereinbarung aus den 1970er Jahre zwischen Mörsfeld und Kriegsfeld zu tun als mit der Hochzonung“, erklärte Ziegler. So wurden angefallene Verwaltungs- sowie Sachkosten, die der Kita Kriegsfeld entstanden, entsprechend der Anzahl der eigenen Kita-Kinder der Ortsgemeinde Mörsfeld in Rechnung gestellt. Damals habe sich so ein Betrag von umgerechnet 15.000 Euro ergeben. Ein Betrag, der schon lange nicht mehr der Realität entspreche: So sind Personalkosten und Sachkosten gestiegen, bei den bisherigen Investitionskosten wurde Mörsfeld laut Ziegler nicht herangezogen.

Mit erheblichen Folgen für die Kriegsfelder: Ihnen entstand trotz der Ausgleichszahlung ein jährliches Defizit von 100.000 Euro. „ Mörsfeld hat also in etwa 1500 Euro pro Kind pro Jahr in der Vergangenheit gezahlt. Die Kitabetreuung war also sehr günstig, aber sie war bei Weitem nicht kostengerecht“, erklärte Ziegler. Von dieser ungleichen Finanzverteilung sind weitere Gemeinden wie Bennhausen und Jakobsweiler betroffen, die selbst keine eigene Kita unterhalten. Zum Vergleich: Im Schnitt zahlen andere Gemeinden 2300 Euro pro Kind pro Jahr (vor Hochzonung). Derzeit besuchen 25 Kinder aus Kriegsfeld die Kita, 19 Kinder aus Mörsfeld und zwei Kinder aus Oberwiesen.

Zu viele unbekannte Stellschrauben

Durch die Hochzonung sollen nun alle entstehenden Kosten gleichmäßig auf alle Schultern der zehn Gemeinden mit ihren fünf Kitas im Verbund verteilt werden. Entsprechend zahlen die Gemeinden dann eine Sonderumlage als Ausgleich an die VG, die für die Gemeinden bei der Unterhaltung der Kinderbetreuung in Vorkasse tritt, erklärte Ziegler den Betrag von 100.000 Euro. Dabei handele es sich zunächst um eine Schätzung, die wahrscheinlich zu hoch angesetzt sei, „valide Zahlen haben wir aber erst in zwei, drei Jahren.“

Immerhin gibt es verschiedene Stellschrauben: Land und Kreis übernehmen derzeit 85 Prozent der Personalkosten, ab 2026 sogar 100 Prozent. Die Rückerstattung aus den Jahren ab 2022 läuft noch. Gleichzeitig fielen schon jetzt Kaufkosten für das Kitagebäude im dem Verbund zugehörigen Dannenfels an, zusätzlich steigen voraussichtlich die Ausgaben für Energie und Bauen weiter. Derzeit ginge die VG davon aus, dass nach den Kita-Neubauten in Kriegsfeld und Bischheim in einigen Jahren jede Gemeinde mit 5000 bis 6000 Euro pro Kind pro Jahr für die nächsten 25 Jahre rechnen müsse. „Es wird also vor allem für Gemeinden, die bisher keine eigene Kita hatten, teurer“, räumte Ziegler ein. Das sei auch so bei den Infoveranstaltungen kommuniziert worden. Er machte nach der Sitzung nochmal deutlich: Auch ohne Hochzonung wären Kita-Neubauten wie in Kriegsfeld fällig, weil die Gebäude künftig den Bedarfen nicht mehr gerecht würden. „Ohne Verbund würden nur die Gemeinden bei den Investitionskosten herangezogen, deren Kinder die Kita besuchen. Dann lägen die Kita-Kosten für die Gemeinden weit über den geschätzten 6000 Euro.“

Erhöhung der Grundsteuer B nötig

„Seit 2022 stehen Rückzahlungen von Personalkosten von Kreis und Land aus. So etwas gibt es in keinem vernünftigen Unternehmen“, machte Ratsmitglied Jörg Klippel seine Frustration deutlich. „Der Unterschied, das jetzt schon Investitionen für Kitas entstehen, kann ich nachvollziehen. Aber warum das jetzt schon so viel ist und das vorher nicht kommuniziert wurde, ist die Frage, die mir immer noch nicht beantwortet wurde“, machte sich Ortschef Jan Volker Luft, plädierte aber dafür, die Grundsteuer B dennoch auf 600 Prozentpunkte zu erhöhen. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass er unter diesen finanziellen Voraussetzungen keine zusätzlichen Investitionen wie das langersehnte Neubaugebiet in naher Zukunft sehe. Das sei nämlich nur dann zu stemmen, wenn die Grundsteuer B auf etwa 1500 Prozentpunkte erhöht werde. Ein Schritt, den Volker nicht verantworten könne. Umsetzbar sei das Projekt dann nur noch mit einem Investor. Mit fünf Stimmen stimmte der Gemeinderat für die Erhöhung der Grundsteuer B auf 600 Prozentpunkte, eine Stimme enthielt sich, ein Ratsmitglied stimmte dagegen.