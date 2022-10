Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die Frage, ob es nötig sein wird, aufgrund der Energiekrise Vorsorgemaßnahmen zu treffen. In Niederhausen sind nach der Hochwasserkatastrophe von 2014 schon einige Vorbereitungen getroffen worden.

Der Gemeinderat will mit der Entscheidung über die Einrichtung von Wärmestuben ebenso auf die Ergebnisse eines VG-Treffens warten wie mit jener, die Straßenbeleuchtung abzuschalten, um Energie zu sparen. Laut Ortsbürgermeisterin Jutta Kreis ist auch die örtliche Feuerwehr in dieses Thema mit eingebunden, die gemeinsam mit der Gemeinde nach dem hochwasserbedingten Stromausfall bereits vor einigen Jahren ein Notstromaggregat angeschafft hatte. So ganz hilflos werden die Appeltäler demnach nicht sein, ist sich die Ortsbürgermeisterin sicher.