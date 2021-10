Ab der kommenden Woche werden die Starkregenschäden an der Immesheimer Höhe behoben. Dort war der dichtbewachsene Hang auf mehreren Metern völlig unerwartet abgerutscht. Während der gut ausgebaute unten liegende Wirtschaftsweg in Richtung Immesheim nach der Räumung schon seit einiger Zeit wieder befahrbar ist, musste der Wirtschaftsweg oberhalb des Rechs weiter gesperrt bleiben. An ein vergleichbares Ereignis könne er sich aus den vergangenen Jahrzehnten nicht erinnern, beschreibt Ortsbürgermeister Thomas Lebkücher die Lage. Das abfließende Wasser habe das Erdreich bis in die Untergasse gespült. Die jetzt beginnende befestigte Sicherung des abgerutschten Hangs kostet netto 5600 Euro.

Weitere Themen im Rat

Erste Beschlüsse zum neuen Doppelhaushalt 2022/23: Es werden im Jahr 2022 ein Rasentraktor für 17.000 sowie ein Turn- und Fitnessgerätes für das Sport-und Freizeitgelände für 5000 Euro angeschafft.