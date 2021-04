Zwei Jahre und drei Monate Haft – Folge eines Schuldspruchs, den am Mittwoch eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern gefällt hat. Der 33 Jahre alte Angeklagte wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen verurteilt. Den Vorwurf des versuchten Totschlags ließ das Gericht fallen.

Mit einem Schuldspruch ist am Mittwoch die zweitägige Hauptverhandlung gegen den 33-Jährigen zu Ende gegangen, der im Sommer 2019 zwei Mitbewohner in Eisenberg schwer verletzt hat. Das Urteil der Großen Strafkammer ist unmittelbar nach Verkündung und mündlicher Begründung rechtskräftig geworden, wie der Sprecher des Landgerichts Kaiserslautern, Michael Stiefenhöfer, bestätigte. Demnach haben Staatsanwaltschaft wie Verteidigung auf Rechtsmittel verzichtet.

Der Verurteilte hat das Urteil angenommen, gleichwohl die Verteidigung eine zweijährige Freiheitsstrafe – ausgesetzt zur Bewährung – für ausreichend erachtet hatte. Zwei Jahre sind die „magische Grenze“ , bis zu der noch eine Strafaussetzung möglich ist. Da das Strafmaß für den 33-Jährigen darüber hinausgeht, ist eine Bewährungschance faktisch ausgeschlossen. Der Mann muss eine Haftstrafe antreten.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine noch härtere Sanktion gefordert, dreieinhalb Jahre Haft für angemessen erachtet. Sie teilte allerdings die Einschätzung, dass dem Mann eine Tötungsabsicht nicht anzulasten sei.

Der Vorwurf des versuchten Totschlags hatte den Angeklagten überhaupt erst vor die Große Strafkammer geführt. Wie am Mittwoch ausführlich berichtet, hatte sich der Angeklagte bereits im Sommer vergangenen Jahres vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Rockenhausen verantworten müssen. Dort allerdings hatte er in seiner Einlassung zu den Vorwürfen kundgetan, er habe bei der Auseinandersetzung ein Jahr zuvor einen seiner Kontrahenten töten wollen.

Für vorsätzliche Tötungsdelikte ist allerdings – des zu erwartenden Strafrahmens wegen – nicht die Institution Schöffengericht, sondern eine am Landgericht angesiedelte Große Strafkammer zuständig.

Rücktritt von Tötungsvorsatz

Die Kammer in Kaiserslautern ist allerdings nach der Beweisaufnahme – die den gesamten Dienstag in Anspruch genommen hatte – zu dem Schluss gelangt, dass ein Tötungsvorsatz nicht nachweisbar sei. Das Gericht ging von der Überlegung aus, dass der Angeklagte sehr wohl in Tötungsabsicht gehandelt haben kann, als er zum Messer griff. Jedoch sei er von seinem Vorhaben, mithin vom Vorsatz, während der Tatausführung „zurückgetreten“. Die Annahme des Rücktritts vom Tatvorhaben entfaltet strafbefreiende Wirkung.

Unstrittig war die gefährliche Körperverletzung. Was die Tathandlungen betrifft, hat sich der Angeklagte nach Angaben des Kammervorsitzenden auch geständig eingelassen. Mit einem Messer sowie einer Stange, also Waffen oder als Waffen geeigneten Werkzeugen, habe der 33-Jährige auf die Mitbewohner eingewirkt, mit denen er vor nun anderthalb Jahren in der Eisenberger Sammelunterkunft in Streit geraten war.

Der Angeklagte hatte schon bei der Verhandlung in Rockenhausen bekundet, er habe eine Frau mit in die Unterkunft gebracht. Die Mitbewohner hätten gestört, es sei zu einem Streit gekommen. Dieser Streit ist eskaliert. Leidtragender war vor allem jener Beteiligter, der Stichverletzungen am Kopf erlitten hatte.