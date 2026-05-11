Am Gymnasium Weiherhof haben sich Jugendliche bis zur Ohnmacht gewürgt. Einer musste ins Krankenhaus. Es geht ihm gut – aber die Schule ergreift nun Maßnahmen.

Keine alltägliche, sondern eine dramatische Situation spielte sich am vergangenen Donnerstagmittag auf dem Schulhof des Gymnasiums Weierhof ab. Mehrere Schüler absolvierten eine sogenannte „Blackout“-Challenge, bei der sie sich selbst oder gegenseitig würgen, um zu hyperventilieren und eine kurzzeitige Ohnmacht zu erzeugen. In der Folge stürzte ein Schüler, fiel auf den Hinterkopf und verletzte sich. Kranken- und Rettungswagen, Feuerwehr und Notärzte rückten daraufhin mit einem Großaufgebot vor dem Gymnasium an. Der Jugendliche wurde ärztlich versorgt und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte noch am Abend entlassen werden. Seit Montag nimmt er wieder am Unterricht teil. Die „Blackout“-Challenge wird auch „Pilotentest“ genannt und ist ein gefährlicher Tiktok-Trend unter Jugendlichen.

Nach RHEINPFALZ-Informationen hatten Achtklässler die Mutprobe auf dem Pausenhof durchgeführt. Sechstklässler sollen aus der Ferne zugeschaut – und dann das Gesehene nachgeahmt haben. Dabei verletzte sich der betreffende Schüler. Am Gymnasium Weierhof sei es der erste Vorfall dieser Art gewesen, so Schulleiter Michael Scholz auf Nachfrage. Bereits am Freitagmorgen seien alle Klassenstufen informiert worden – mit den Hinweisen, welche gesundheitlichen Schäden dadurch drohen würden und, dass solche Mutproben sogar tödlich enden können. Zudem werden nun spezielle Gespräche in den betreffenden Klassenstufen erfolgen, unterstützt durch die Polizei. Scholz betont die Notwendigkeit der Aufklärung und Prävention – und zwar am besten in Zusammenarbeit von Schule, Eltern, Polizei und Jugendorganisationen. „ Tiktok, Snapchat und weitere soziale Dienste sind nun mal in der Welt“, sagte er, man müsse richtig und vernünftig damit umgehen.

Tiktok-Trend mit Todesfolge

Die „Blackout“-Challenge führt immer wieder zu schweren Verletzungen oder Todesfällen. Während der kurzen Ohnmacht wird die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen. Diese Unterversorgung mit Sauerstoff ist verbunden mit dem Untergang von Nervenzellen. Das kann bleibende neurologische Schäden hinterlassen – und auch zum Tod führen. Wenn sich die Jugendlichen in einer solchen Situation befinden, können sie sich nicht mehr selbst befreien.

Ziel der Mutprobe ist ein angeblicher Rauschzustand oder die Darstellung in sozialen Netzwerken, in denen die riskante Challenge gepostet wird. Deshalb gibt es auch immer wieder Nachahmer. Mediziner und Polizei warnen ausdrücklich vor den gesundheitlichen Folgen. Im Jahr 2024 starb eine 13-Jährige in Nordhessen daran.