Zum Start der Badesaison in diesem Sommer wurden im Natur-Erlebnisbad in Rockenhausen Mängel in einem der Becken festgestellt. Die Rede war einer „technischen Störung und damit einhergehenden Sicherheitsvorkehrungen“. Auf Nachfrage hatte Verbandsbürgermeister Michael Cullmann erklärt, dass in einem der Becken ein Riss in der Folie entdeckt worden war, der dringend behoben werden musste. Deshalb war das Schwimmbad seit fast zwei Wochen geschlossen geblieben. Nun gibt es Entwarnung. Der Defekt ist behoben, das Erlebnisbad öffnet am Sonntag, 24. Mai, wieder für die Besucher seine Pforten.

Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8 bis 19 Uhr.