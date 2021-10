Die Woche startet herbstlich-feucht. Doch in der zweiten Hälfte wird’s besser – und zeitweise verwöhnt uns die goldene Oktobersonne.

Hinter einer Kaltfront gelangt zu Wochenbeginn kühlere Atlantikluft nach Mitteleuropa. Dabei ziehen bis Mittwoch einige Störungsfronten mit etwas Regen oder örtlichen Schauern über unsere Region hinweg. Während der zweiten Wochenhälfte baut sich aber voraussichtlich wieder eine stabilere Hochdruckzone auf und trocknet die Luft ab. Wegen der meist östlichen Strömung bleiben die Temperaturen verhalten. Dafür sollte aber zumindest zeitweise die goldene Oktober-Sonne entschädigen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit dichten Schichtwolken, aus denen es stellenweise tröpfelt. Im Tagesverlauf trocknet die Luft etwas ab, und die Wolkendecke bekommt Lücken. In der Nacht auf Dienstag zieht jedoch von Südwesten neuer Regen auf. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Voraussichtlich gibt es eine Mischung aus dichteren Wolken und örtlichen Auflockerungen. Phasenweise fällt etwas Regen oder es treten Schauer auf. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Mittwoch: Abgesehen von kleineren Lücken mit einigen Sonnenstrahlen dominieren weiterhin die Wolken. Regen fällt aber kaum noch. Die Temperaturen gehen leicht zurück. In der Nacht auf Donnerstag klart der Himmel vermehrt auf und es wird frisch.

Weiterer Trend

Nach recht freundlichem Tagesbeginn gewinnen am Donnerstag die Wolken gegen Mittag wieder die Oberhand. Regen fällt aber nicht. Die Temperaturen steigen nach kühler Nacht wieder etwas an. Am Freitag sowie am Wochenende strahlt abgesehen von lokalen Nebelfeldern oder hochnebelartigen Wolken häufig die Sonne und es bleibt trocken. Der spürbare Nordost- bis Ostwind dämpft dabei allerdings die Temperaturen.