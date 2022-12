Süßer die Glocken nie klingen und süsser die Musiker auch nie spielten: Zur Weihnachts- und Jahresabschlussfeier des Eisenberger Spielmannszug herrschte ganz besonders festliche Stimmung im kleinen Saal des evangelischen Gemeindehauses. Auch, weil es gute Nachrichten gab.

Es herrschte gut Stimmung beim Jahresabschluss des Spielmannszuges. Nicht nur, dass die Gruppierung langjährige, treue Vereinsmitglieder für ihren Einsatz und ihr ehrenamtliches Engagement ehren konnte, man sei auch gut durch die Corona-Krise gekommen, so der Vorsitzende Manfred Giel. Und: Um den Musiker-Nachwuchs sei es ebenfalls gut bestellt.

Mit Weihnachtsliedern wie „Kling, Glöckchen, kling“, „Lasst uns froh und munter sein“, „Rudolph, the Red Nosed Reindeer“, „Feliz Navidad“ und auch „Let it Snow“ stimmte man sich unter der Leitung von Johann Dewald zum vierten Advent auf die bevorstehenden Festtage ein.

Zehn Erwachsene und sieben Jugendliche musizieren derzeit im Orchester, vier weitere Mitglieder befinden sich in der instrumentalen Ausbildung. Die Fusion von jung und erwachsen vor rund zwei Jahren sei nach heutigem Stand die richtige Entscheidung gewesen, so Giel. Die Gruppierung feiert musikalische Erfolge. „Wir sind stolz auf diese Entwicklung und hoffen, dass diese noch recht lange anhält“, so Giel, der versprach, sich gemeinsam mit dem Vorstand auch weiter um die Gewinnung junger Menschen zu bemühen. Wer einmal die Gemeinschaft des Spielmannszuges genossen hat, der bleibe für gewöhnlich lange dabei.

Kein Wunder, dass von den aktuell rund 100 Mitgliedern auch einige für ihr langjähriges Dabeisein geehrt werden konnten: Julia und Christian Stahl sowie Niklas Mayer für fünf Jahre; Martin Schwab, Waltraud Giel, Erika Wohnsiedler und Beate Hammer für zehn Jahre; Orkun Kirdök, Arnulf Adam, Peter Doll, Doris Giel, Ilse Schach und Elisabeth Schmidt für 20 Jahre; Bernd Fachenbach und Hans Kirschbaum für 30 Jahre; außerdem Jörg Scheufling für 40 und Robert Alebrand für 50 Jahre. Einige der Geehrten wurden zusätzlich vom Landesmusikverein ausgezeichnet.

Einnahmequellen sprudeln wieder

Besonders froh waren die Anwesenden, endlich mal wieder feiern zu können. Coronabedingt herrschte knapp drei Jahre Abstinenz. Immerhin die Haupteinnahmequellen des Vereins sprudelten in diesem Jahr wieder: Bei der Kerwe und auch dem Autofreien Eistal sei man gerne mit einem Stand vertreten gewesen. Daneben kann der Spielmannszug auch privat für Feiern wie Hochzeiten oder Jubiläen gebucht werden. Außerdem wurde bei der Maifeier des DGB im Thomas-Morus-Haus, beim Automarkt, beim deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt oder auch beim Tag der Vereine musiziert, so Giel im Rückblick.

Trotz aller Widrigkeiten der Pandemie und ihren Auswirkungen auf das Vereinsleben, war es dem Spielmannszug gelungen, im Frühjahr Spenden für die Ukraine-Flüchtlinge zu sammeln. „Die Hilfsaktion fand große Resonanz und brachte letztendlich 1000 Euro. Auch darauf können wir stolz sein“, so Manfred Giel, der auch durchs Programm führte. Dies umfasste auch einen Auftritt von Doris Giel und Helga Mayer, die Gedichte vortrugen. Außerdem bestand die Möglichkeit, sein Glück bei der Teilnahme an der Vereins-Tombola mit 250 Gewinnen herauszufordern.