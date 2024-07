Eberhard Fuhr geht in den Ruhestand. Fast ein halbes Jahrhundert diente er der Feuerwehr, half im Ahrtal und im Kriegsgebiet, bildete sich in den USA fort – und hatte doch stets den Schutz der Menschen in der Region im Blick. Abschied von einem, der Engagement lebt und liebt.

Eigentlich kennt man Eberhard Fuhr nur im roten Feuerwehrauto des Brand- und Katastrophenschutzes. In das steigt der 64-Jährige nun aber nur noch ein paar wenige Male. Denn am Mittwoch ist Schluss: Eberhard