Einen 40-jährigen Mann wollte die Polizei am Montagnachmittag am Bahnhof in Rockenhausen überprüfen, nachdem ihr gemeldet worden war, dass ein Fahrgast ohne gültigen Fahrschein unterwegs sei und sich gegenüber dem Zugpersonal aufbrausend und aggressiv verhalte. Weil es Zweifel an den angegebenen Personalien des Mannes gab, wollten die Beamten ihn durchsuchen. Dabei ergriff er plötzlich die Flucht. Die Polizisten konnten den Mann in der Nähe des Bahnhofs stellen. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte falsche Personalien angegeben hatte. Neben der Strafanzeige wegen des „Erschleichens von Leistungen“ erwartet den 40-Jährigen nun auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der falschen Namensangabe gegenüber der Polizei.