Ärgerlich zwar, aber zu verkraften: Seit einem Jahr ist die Kreisstraße 37 am Moschellandsberg dicht. Ein Loch im Boden hatte aufgeschreckt – und zum raschen Handeln bewegt. Erst jetzt aber tut sich was im Tageslicht: Ab Dienstag rollt nun schweres Baugerät. Warum ein unscheinbares Loch in der Wiese solch Riesenwirkung entfaltet.

Als Ralf Beisiegel das Loch entdeckt hat, da schrillten bei ihm umgehend Alarmglocken. Gut 1,50 Meter tief und mit rund einem Meter Durchmesser gähnte es auf der Wiese neben dem Bet- und Zechenhaus.