Nach einem Einbruch in die Vereinsgaststätte des Tennisclubs in der Rockenhausener Straße Obermühle hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Auf Anordnung des Ermittlungsrichters wurde bereits eine Wohnung in Rockenhausen durchsucht, in der sich der 35-jährige Mann aus dem Landkreis Kusel regelmäßig aufhalten soll. Diese Durchsuchung hat laut Polizei Beweismittel zu Tage gefördert, „die dem Einbruch im Tennisheim zugeordnet werden können“. Der Beschuldigte bestreitet die Tat, machte zur Sache keine weiteren Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Am frühen Donnerstagmorgen hatte ein Täter einen Zaun durchtrennt, um auf das Vereinsgelände des Tennisclubs zu gelangen. Gegen 2.40 Uhr war er über ein Fenster in das Tennisheim eingedrungen und hatte dort einen Laptop, eine Musikbox sowie Bargeld entwendet.