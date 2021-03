Gleich wegen mehrerer Verstöße verantworten muss sich ein 30-Jähriger, der am Mittwochabend mit einem E-Scooter in der Ripperter Straße in Eisenberg unterwegs gewesen ist. Bei einer Kontrolle durch die Polizei ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum – ein Urintest bestätigte, dass der Mann Kokain und THC zu sich genommen hatte. Ferner haben die Beamten bei ihm Betäubungsmittel gefunden, des weiteren war der E-Scooter nicht zugelassen. Das Gefährt musste der 30-Jährige stehenlassen – stattdessen kommen nun gleich drei Strafanzeigen auf ihn zu.