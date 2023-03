„Drogenspezifische Auffälligkeiten“ hat die Polizei bei einem 18-jährigen Autofahrer festgestellt, den Beamte am Sonntagabend in der Dreisener Straße in Göllheim kontrolliert haben. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest hat den Verdacht bestätigt. Dem jungen Mann aus dem Donnersbergkreis wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.