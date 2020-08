Im Donnersbergkreis gibt es nach einer Phase ohne Corona-Infektionen jetzt einen neuen Fall – wie ganz Rheinland-Pfalz ist der Kreis bislang glimpflich davongekommen. Trotzdem werden auch hier Vorkehrungen getroffen, um eine Ausbreitung des Virus und damit ein Ansteigen der Infektionen nach der Urlaubszeit zu verhindern. Auch im Donnersbergkreis werden dabei in den kommenden Wochen wohl in erster Linie die Hausärzte gefragt sein.

Ab Samstag gilt nach einer Bundesverordnung für Einreisende aus internationalen Corona-Risikogebieten bei der Rückkehr nach Deutschland eine Testpflicht auf das Corona-Virus. Das ordnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag an. Zudem können Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Einreise freiwillig und kostenlos einen Test auf das Coronavirus machen. Zuständig für die Tests sind auch im Donnersbergkreis an erster Stelle die Hausärzte, ab Samstag ist das Abstrichzentrum in der Sporthalle der Georg von Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden geschlossen, erklärt Fouad Yahia in Vertretung der zuständigen Abteilungsleiterin in der Kreisverwaltung, Eva Hoffmann. „In der kommenden Woche öffnet die Schule wieder und da wird die Sporthalle wieder gebraucht.“

Ergänzend, um die Hausärzte nötigenfalls zu entlasten, richte das Gesundheitsamt im Kreishaus in Kirchheimbolanden eine Abstrichstation ein, die ab kommenden Montag ihren Betrieb aufnehme, erklärt Yahia. Vorerst wolle man hier aber nur Menschen testen, die aus Risikogebieten zurückkommen. „Wie stark die Nachfrage nach diesen Tests sein wird, können wir im Moment noch nicht absehen“, so Yahia. Möglicherweise müsse man die Kapazitäten im Gesundheitsamt auch ausweiten.

In Rheinland-Pfalz sind auch Teststationen am Flughafen Hahn sowie in Bitburg, Trier und Landau wegen der Grenznähe zu Belgien, Luxemburg und Frankreich geplant. Hier können Reiserückkehrer ohne Termine einen Abstrich vornehmen lassen.

Unverändert gilt allerdings: Wer Krankheitssymptome hat, muss sich zunächst telefonisch an den Hausarzt wenden und dort einen Testtermin vereinbaren.

Dr. Ralf Schneider, Vorstandsvorsitzender des Ärzteverbandes MEDI Südwest, kritisiert die Regularien zur Testung der Reiserückkehrer: „Für die Praxen bedeutet das zusätzliche Bürokratie und Arbeit sowie ein erhöhtes Infektionsrisiko für die restlichen Patienten“, so Schneider, der in Alzey eine Hausarztpraxis betreibt.

Den Ärzten drohe „das blanke Chaos, wenn Patienten unkoordiniert in die Praxen strömen und Testungen verlangen“, so Schneider. Viele Praxen hätten dazu weder ausreichende Schutzausrüstung noch würden die räumlichen oder auch personellen Kapazitäten ausreichen. „Die Ärzte müssen auch noch überprüfen, ob die Testvoraussetzungen gegeben sind. Dies kann zum Beispiel durch eine Bordkarte, ein Ticket, eine Hotelrechnung oder einen sonstigen Nachweis geschehen. Alles muss dokumentiert und festgehalten werden. All dies nimmt den Ärzten die ohnehin kaum vorhandene Zeit, sich um die wirklich kranken Patienten zu kümmern. Die Versorgung von kranken Patienten hat aber absoluten Vorrang“, stellt Schneider klar.

Schneider zufolge gibt es zudem keine Pflicht für die Ärzte, die Testungen durchzuführen: „Die Kolleginnen und Kollegen müssen selbst entscheiden, ob sie diese Testungen anbieten können und wollen.“

Info

Reiserückkehrer aus Risikogebieten können bei ihrem Hausarzt oder im Gesundheitsamt (montags und donnerstags zwischen 9 und 11 Uhr) Abstriche vornehmen lassen. Termine für den Abstrich werden telefonisch vom Gesundheitsamt (06352 710-500) vergeben. Zum Termin ist ein Nachweis mitzubringen, aus dem hervorgeht, dass man sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat.

Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten können sich freiwillig und kostenlos bei ihrem Hausarzt oder an einer Station des Landes testen lassen.

Wer Krankheitssymptome hat, muss immer zuerst mit seinem Hausarzt telefonisch Kontakt aufnehmen.

Nachdem im Donnersbergkreis seit dem 3. Juli keine Neuinfektion mit SARS-CoV-2 mehr aufgetreten ist und der Landkreis für einige Tage komplett infektionsfrei war, gibt es aktuell einen neuen Covid-19-Fall. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt damit auf insgesamt 139. Davon sind 132 Erkrankte wieder genesen und sechs Menschen an den Folgen der Virus-Infektion verstorben.