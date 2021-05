Engagement rentiert sich in jedem Fall: Nach fast drei Jahren Umbaumaßnahmen und 2000 Stunden erbrachter Eigenleistung hat sich im Sportheim des SV Börrstadt 1929 einiges getan. Doch damit sind die Sanierungspläne des stetig wachsenden Vereins noch nicht abgeschlossen. Mit dem Zugewinn der Leichtathletikabteilung 2018 steht das nächste größere Projekt für dieses Jahr schon in den Startlöchern.

„Es war einfach ein Drama, wenn sich zwei Mannschaften in der Gastumkleidekabine umziehen mussten“, beschreibt Martin Fattler, erster Vorsitzender des SV Börrstadt 1929, die unzureichenden Platzverhältnisse vor der Sanierung. Die beengten Räume blieben nicht das einzige Manko des in die Jahre gekommenen Baus. Die Bäder waren rund 50 Jahre alt, das gesamte Gebäude energetisch schon längst überholt. Nachdem die Förderanträge vom Sportbund, Landkreis, Verbands- sowie Ortsgemeinde bewilligt wurden, konnte 2016 mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Im Mittelpunkt standen dabei der Kellerbereich mit den Umkleidekabinen und die Sanitäranlagen.

„Anstatt jeweils einer Dusche für den Heim- und den Gastverein gibt es jetzt eine große gemeinsame. Dafür ist die Gastumkleidekabine wesentlich größer, sodass es keine Probleme mehr geben sollte“, berichtet Fattler. Zusätzlich seien alle Glasbausteine entfernt und durch neue, wärmeisolierte Fenster ersetzt worden. „Im Flur haben wir einen neuen Boden verlegt. Jetzt ist es hier schön hell“, freut sich der Vorsitzende über die Veränderungen. Auch die kleinen Kacheln aus den 70er Jahren in den Nasszellen mussten weichen: Boden und Wände wurden komplett neu gefliest. Außerdem habe der Verein im Sanitärbereich Waschbecken, Toiletten und Duscharmaturen ausgetauscht und im Flur sowie in den Umkleidekabinen die Wände neu verputzt. Besonders sinnvoll findet Fattler vor allem die neue Innendämmung der Kellerwände: „Früher war es hier drin nämlich eiskalt. Nach der Sanierung bleibt es auch bei schlechtem Wetter schön angenehm.“

Helfer ersparen 20.000 Euro

Insgesamt 60.000 Euro kostete das Vorhaben, wovon 85 Prozent aus Fördermitteln stammten. Von der finanziellen Zuwendung ausgenommen ist der zum Sportheim zugehörige Gastraum: „Durch die Wirtschaft können wir Gewinne erzielen, deswegen dürfen die Fördermittel nicht für die Sanierung des Schankraums genutzt werden. Der bleibt erst einmal, wie er ist. Weil außerdem das Dach den Gastraum überdeckt, wurde auch dieses nur zum Teil subventioniert.“ Insgesamt 20.000 Euro kostete so das neue, wärmegedämmte Dach aufgrund der Sonderentsorgung asbesthaltiger Eternitplatten. Laut Fattler macht das neben der erneuerten Elektrik und den ausgetauschten Sanitäranlagen mit jeweils etwa 6000 Euro den Löwenanteil der Kosten aus.

Einfach mal andere machen lassen wollte der SVB dennoch nicht: Etwa 20 Helfer brachten sich mit 2000 Stunden bei den verschiedenen Sanierungsarbeiten ein und sparten ihrem Verein so letztendlich fast 20.000 Euro. Besonders stolz und zugleich dankbar ist Martin Fattler über „das herausragende Engagement“ zweier Helfer: „Gregor Hartmann hat 900 Stunden und Rüdiger Rölle 500 Stunden freie Zeit investiert. Das ist eine Wahnsinnsleistung.“ Obwohl die Sanierungsarbeiten nach fast drei Jahren am Sportheim zum größten Teil abgeschlossen sind, sollen in Zukunft noch vereinzelte Maßnahmen getroffen werden. „Wir haben geplant, irgendwann die Decke im Gastraum noch freundlicher zu gestalten. Jetzt stehen aber erst einmal noch der Außenputz und eine barrierefreie Toilette in der Schirikabine an. Aber alles nacheinander“, so Fattler.

Alles Zufall?

Im Herbst, hofft er, gehe es dann mit dem nächsten wichtigen Projekt für den SVB weiter: Nachdem Otto Juhler mit seiner Leichtathletikabteilung in Börrstadt eine neue Wirkungsstätte fand, möchte der Verein die bisherigen Trainingsmöglichkeiten in der Außenanlage erweitern. Der Vorsitzende ist sich bewusst: „Als Otto zu uns gekommen ist, war gerade die Halle fertig geworden. Dort trainieren die Leichtathleten aktuell. Das wissen vielleicht heute noch die wenigsten, aber bevor die Grundschule in Börrstadt geschlossen wurde, gab es auf dem Sportplatz alles. Heute ist bis auf die Sprintbahnen nichts mehr davon übrig.“ So wurde vor Jahren beispielsweise auf der lange ungenutzten Sprunggrube eine Garage errichtet.

Doch das soll sich jetzt dank eines Zufalls wieder ändern: Vor gut zwei Jahren meldete sich der Sportbund mit der Absicht, ein „Vereinsupdate“ mit dem SVB durchzuführen. „Als sie von unserer Leichtathletikabteilung erfuhren, haben wir zusammen einen Plan erstellt und die Förderanträge bei Sportbund, Landkreis, VG und Ortsgemeinde eingereicht“, erinnert sich Fattler, der aktuell die letzte Zusage eines Förderers bis Ende April erwartet. „Sobald der Sportbund darüber entschieden hat, können wir mit den Ausschreibungen beginnen.“

„Nur“ 200 Meter

Mit Kosten von ungefähr 46.000 Euro ist die Überplanung des Sportgeländes angesetzt, von denen der SVB gut ein Viertel selbst tragen müsse. „Mit der Eigenleistung wird es in diesem Fall schwierig. Wir wollen trotzdem so viel wie möglich selbst machen, wie zum Beispiel die Gruben ausheben“, denkt Fattler an. Ansonsten wolle der Verein bei der Entstehung der drei 100-Meter-Sprintbahnen mit Tennenbelag und der Weitsprunganlage lieber die Profis ans Werk lassen. Zusätzlich soll für Speer, Diskus und Kugelstoßen eine Wurfanlage entstehen.

Weniger einfach gestaltet sich die Umsetzung einer 400 Meter langen Rundlaufbahn: „Es gab die Idee, den Sportplatz ein Stück für die 400-Meter-Bahn zu verschieben. Das klappt aber nicht.“ Stattdessen sei nun eine für die Trainingszwecke der Leichtathletikabteilung ausreichende 200-Meter-Rundlaufbahn geplant, die über die Rasenfläche des Sportplatzes verlaufe.

„Für jeden was dabei“

Zu guter Letzt habe man bei der Planung auch eine „gemütlichere“ Station – nämlich einen Bouleplatz – eingeplant. Doch dafür brauche der SVB grünes Licht vom Bauamt. „Zwar liegt eine noch immer gültige Baugenehmigung aus dem Jahr 1964 vor. Weil der Sportplatz zu dieser Zeit keinen Bouleplatz hatte, brauchen wir dafür extra eine neue“, sagt Fattler und ist dennoch zuversichtlich, wie geplant im Herbst mit den ersten Arbeiten loslegen zu können. „Wenn der neue Sportplatz erst mal fertig ist, denke ich, haben wir für jeden etwas dabei.“