Raphael Ollig war aufgeregt. Der Fahrer des Radfahrer-Vereins Bolanden startete bei seinem ersten offiziellen Lizenzrennen in den Vereinsfarben Blau und Weiß in Hatzenbühl, und er wollte alles geben.

Da ihm die Aufregung dieses großen Tages schon ins Gesicht geschrieben stand, absolvierte sein Trainer, der erste Vorstand des Vereins, Hermann Schäffer, gemeinsam mit ihm noch vor der eigentlichen Veranstaltung mehrere Trainingsrunden um die ihm bisher unbekannte Strecke.

Nach einigen beruhigenden Worten und einem „guten Schluck aus der Pulle“ konnte das Rennen dann starten. In den ersten fünf von insgesamt acht Runden auf dem 2 Kilometer langen Rundkurs konnte Raphael gut im Hauptfeld der insgesamt 14 Fahrer mithalten. Nach einer Tempoverschärfung im sechsten Umlauf musste er die sechsköpfige Spitzentruppe allerdings ziehen lassen. Nach einem weiteren Zwischenspurt in der siebten Runde verlor er den Anschluss an das Verfolgerfeld.

Beim finalen Zieleinlauf gab er noch mal alles, zeigte sich kämpferisch und fuhr den 13. Platz ein, was seinen Trainer und die mit angereiste Familie samt Großeltern enorm stolz machte.

Die Analyse

Nach der ersten Enttäuschung ging es direkt an die Analyse des Rennverlaufes. Die Tempoverschärfungen waren enorm kraftaufreibend und ihm aus den bisherigen Trainingsrennen nicht bekannt. Nach einem Kaltgetränk und einem stärkenden Crêpes folgte jedoch direkt die Frage: „Hermann, trainieren wir morgen? Ich möchte mich gut für das Rennen in Dahn am 18. Juni vorbereiten.“ Das Rennen brachte dem jungen Radrennsportler noch nicht den gewünschten Erfolg, aber er will jetzt an der Taktik arbeiten und in Dahn einen neuen Anlauf nehmen.