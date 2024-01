[Aktualisiert 16.15 Uhr] Nach dem Brand eines Busses ist die B48 in der Ortsdurchfahrt Imsweiler weiterhin voll gesperrt. Das Fahrzeug war am Mittag laut Polizei offenbar wegen eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand geraten. Verletzte hat es nicht gegeben. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft retten, Fahrgäste haben sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bus befunden. Ein angrenzendes Gebäude ist an Dach und Fassade beschädigt worden, die Schadenshöhe ist bislang unklar. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht und zudem mehrere Ölsperren errichtet. Momentan läuft die Bergung des Busses, wann die Bundesstraße wieder freigegeben wird, ist noch nicht bekannt.