Beim Großbrand einer Schreinerei in Bolanden geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat die Polizei bestätigt. Demnach sitzt der Mann bereits in Untersuchungshaft. Bei dem Feuer, das am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ausgebrochen war, war die Produktionshalle der Schreinerei komplett abgebrannt. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionenhöhe.