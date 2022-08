Wegen Arbeiten an den Gleisen kann die Alsenzbahn zwischen Alsenz und Rockenhausen an zwei Wochenenden nicht fahren. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, finden die Arbeiten an den Wochenenden 20. und 21. August sowie am 10. und 11. September statt. Die Züge der Linien RB 65 (von Kaiserslautern nach Bingen) sowie der Linie RE 17 werden im gesperrten Bereich durch Busse ersetzt. Die Busse fahren so, dass in Alsenz und Rockenhausen Anschluss an die Züge in Richtung Kaiserslautern und Bad Kreuznach besteht. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass wegen der längeren Fahrzeit der Busse eine deutlich längeren Reisezeit möglich ist. Zudem können keine Fahrräder in den Bussen transportiert werden.

Weiterhin können der Deutschen Bahn zufolge auch die saisonalen Fahrten von Koblenz und Neustadt an der Weinstraße das Alsenztal nicht passieren. Deshalb beginnt der Weinstraßen-Express von und nach Wissembourg an beiden Wochenenden in Kaiserslautern.