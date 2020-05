Warum denn nicht zumindest das Residenzfest-Feuerwerk in den Himmel steigen kann, wenn schon das eigentliche Fest abgesagt werden muss. Diese Frage stellen sich dieser Tage einige Kirchheimbolandener.

Das Argument: Man könnte von zu Hause zuschauen und dabei zumindest ein klein wenig Residenzfest-Stimmung haben, sagen sie.

„Wir haben darüber nachgedacht“, sagt Stadtbürgermeister Marc Muchow dazu. Allerding gebe es genügend Gründe, die dagegen sprechen. „Erstens würden sich vermutlich große Menschenmengen an den bekannten ,Hotspots’ einfinden, also da, da wo die Sicht am besten ist.

Damit würden wir uns eine Bärendienst erweisen“, so der Bürgermeister. Denn es gehe ja genau darum, Menschenansammlungen zu vermeiden.

Außerdem werde das Feuerwerk ja vom Verkehrsverein „pro Kibo“ veranstaltet und über Spenden finanziert. „Ich denke nicht, dass es im Moment angezeigt wäre, Geld bei den ortsansässigen Unternehmen anzufragen. Die meisten haben selbst sicher keine einfache Zeit im Augenblick und können das Geld sicher gut selbst gebrauchen.“

Doch zu einem späteren Zeitpunkt werde man sicher auch darüber nachdenken, das Feuerwerk nachzuholen. „Aber erst wenn alles wieder etwas ruhiger ist.“