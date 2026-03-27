Michael Ruther war eine Institution am Westpfalz-Klinikum: Pfleger, OP-Koordinator, Betriebsratsvorsitzender. Doch nun ist Schluss. Zumindest ein bisschen.

Eigentlich steht Michael Ruther schon seit 2023 sein wohlverdienter Ruhestand zu. Doch so ganz haben sie ihn am Westpfalz-Klinikum nicht gehen lassen; mehrfach verlängerte er dort in seinem Amt als Betriebsratsvorsitzender in Kirchheimbolanden. Nun aber hört er zumindest in dieser Funktion wirklich auf: Am Donnerstag wurde der 69-Jährige feierlich, emotional und in großer, prominenter Runde verabschiedet.

Michael Ruther, 69 Jahre alt: vom Narkotisieren zum Diskutieren. Foto: Ralph Arnold/oho

30 Jahre lang war Michael Ruther Betriebsratsvorsitzender, engagierte sich für die Belange der Mitarbeiter. In München hatte er einst Elektrogerätemechaniker gelernt, war 1986 dann zur Pflegeausbildung ans Krankenhaus in die Nordpfalz gekommen, übernahm 1995 den Posten des Betriebsratschefs und 1997 die Leitung des Funktionsdienstes in der Anästhesie. Ruther wechselte sozusagen vom OP in den Betriebsrat, „vom Narkotisieren zum Diskutieren“, wie bei seiner Verabschiedung humorvoll angemerkt wurde. Die Redner bescheinigten ihm „Gelassenheit und Diplomatie“, würdigten ihn als „vertrauensvollen Gesprächspartner“, als „souverän, sachlich, ruhig“ und sich immer in den „Dienst der Sache“ stellend. Das „Urgestein des Donnersberger Krankenhauses“ werde eine „Lücke hinterlassen“. Allzu groß dürfte die aber nicht werden, denn wie heißt es so schön: Niemals geht man so ganz.

»Meine zwei Frauen«, sagte Ruther (Mitte) im Scherz. Links die echte, Ehefrau Angela, rechts der Stellvertreter Hans-Jürgen Baldauf. Foto: Anja Kunz

Ein bisschen erhalten bleibt der Rentner Ruther dem Krankenhaus nämlich, und das für mindestens ein Jahr. Denn der erfahrene Mann soll den Umzug des Standorts Rockenhausen nach Kirchheimbolanden koordinieren. Außerdem steht er weiterhin als Brandschutzbeauftragter zur Verfügung.

Sein Amt als Beigeordneter der Stadt Kirchheimbolanden behält Michael Ruther ebenfalls – so wie er auch. So wie er sich auch an verschiedenen Stellen ehrenamtlich engagieren will.