Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Überfall auf einen 25-Jährigen in der Gasstraße in Kirchheimbolanden wirft Fragen auf. Der Angeklagte gesteht den Angriff, räumt sogar einen gezielten Tritt gegen den Kopf seines Opfers ein. Doch wie weit stimmt dies mit dem wirklichen Tathergang überein?

Hat der Angeklagte tatsächlich sein Opfer gegen den Kopf getreten, so wie er in seiner Aussage angab? Oder waren es doch nur Schläge, an die sich auch der 25-jährige Geschädigte,