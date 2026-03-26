Die Auwälder zwischen Bingen und Freiburg gehören zu den artenreichsten Naturlandschaften Mitteleuropas. Eine Veranstaltung gibt Einblicke in diese einzigartigen, von Überflutungen und Trockenheit geprägten Lebensräume. Der Naturschutzbund Eisenberg/ Leiningerland lädt am Mittwoch, 8. April, um 19 Uhr ins PWV Waldhaus Schwefelbrunnen, Virchowstraße 10, in Eisenberg zu einem Vortrag mit dem Buchautor und Naturfotografen Jörg-Thomas Titz ein. Der Referent wird die Bedeutung der Auwälder beleuchten, die nicht nur Lebensraum für Vögel und Amphibien sind, sondern durch ihre Fähigkeit, Wassermassen zurückzuhalten, auch Hochwasserkatastrophen mildern. Ende April verwandelt der Bärlauch den Waldboden in ein weißes Blütenmeer und verströmt seinen dezenten Duft von Knoblauch. Die Veranstaltung ist kostenlos.