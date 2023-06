Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Naturschutzbund (Nabu) Eisenberg/Leiningerland hatte zwischen Februar und Ende April zwei Schutzzäune zur Amphibienrettung an der Landstraße 395 am Eiswoog in Ramsen aufgebaut. Eine große Anzahl an Amphibien konnte dadurch gerettet werden.

Es ist eine Zahl, die beeindruckt: 5827 Amphibien wurden durch ehrenamtliche Helfer bei der Nabu-Aktion in diesem Frühjahr gerettet. Tiere, von denen – ohne diese Aktion – vermutlich