Eigentlich hätte der Obermoscheler Karnevalverein (OKV) bereits 2021 sein 44-jähriges Bestehen feiern können. Doch da regierte immer noch Corona. Jetzt heizen bei der Jubiläumssitzung nicht nur die Narren dem Publikum ein.

Nachdem auch noch im Januar dieses Jahres wegen der Pandemie nichts ging, beschloss der Verein unter Vorsitz von Michael Mang, das 44. Jubiläum mit einer „Outdoor-Veranstaltung im Sommer“ zu feiern. Deshalb lädt der OKV am Samstag, 16. Juli, ab 20.11 Uhr zu „44 Jahre OKV“ auf die Obermoscheler Freilichtbühne ein. An diesem Ort, so die Karnevalisten, herrsche noch der „alte Spirit“, hier seien die Erinnerungen an frühere Showtanzabende und „durchgefeierte Nächte“ lebendig.

Die Garde macht sich wieder fit

Am Jubiläumsabend hat der OKV ein paar Büttenreden von aktuellen und auch ehemaligen Aktiven geplant, darunter natürlich auch Ehrenpräsident Horst Wiesen aus Sitters. Zudem werden alle Showtanzgruppen und die Moscheler Fasnachtsband auftreten. Auch die Bänkelsänger Peter Kluge und Fritz Volles sind dabei, ebenso macht sich die ehemalige Garde um die Leiterin Charlotte Becker nochmal für 44 Jahre OKV fit. Außerdem stehen Ehrungen auf dem Programm.

Die Gründung des Obermoscheler Karnevalvereins geht auf einige wenige beherzte Männer zurück. Karl Ruppert, Philipp Franzreb, Peter Kluge, Manfred Köhler, Wilhelm Lahm, Heinz Meyer, Gerhard Pallus, Ernst Schuler und Horst Stumpf trafen sich damals im Restaurant Schlundt, um im Obermoscheler Kulturverein eine Karnevalsabteilung zu gründen. Die erste Prunksitzung war 1978 ein so großer Erfolg, dass in den folgenden Jahren zwei, ab 1980 sogar drei Prunksitzungen im jeweils proppenvollen Saal abgehalten wurden. 1995 wurde die Abteilung dann selbstständig zum Obermoscheler Karnevalverein.

Grundschule statt Saal Schlundt

Von den Gründungsmitgliedern ist noch Peter Kluge als Aktiver auf der Bühne übrig geblieben. Seit der ersten Sitzung ist er bis heute mit seinem Bänkelsängerkollegen Fritz Volles jedes Jahr ein Höhepunkt der Prunksitzung. 1991 wurde die dritte Sitzung abgesagt, damals war der Golfkrieg ausgebrochen. Stattdessen wurde im Sommer 1991 ein „Bunter Abend“ veranstaltet. Als 2001 das Restaurant Schlundt den Sitzungssaal nicht mehr für die Prunksitzungen zur Verfügung stellen konnte, fanden die Narren in der Turnhalle der Grundschule Raum.

Der „Urmoscheler“ bleibt in Erinnerung

2007 hat der OKV die Altweiberfasnacht auf dem Marktplatz etabliert. Manuela Schmitt gewann 2004 beim Fernsehwettbewerb des SWR für „die beste Büttenrede“. Noch heute reden die Besucher auch von der Top-Büttenrede von Jochen Bumb, in der er am Beispiel von Karl Ruppert den „Urmoscheler“ erklärte. Tänzerisch bleiben die „Schrumpfköpf“ der Sechsergruppe in Erinnerung, die 1993 erstmals auftraten. Mit den Kindertanzgruppen „Die Giggelcher“ (Trainerin Stefanie Klemenz), den „Butterflys“ und den „Inbetweens“ (Trainerin Wibke Bumb) wird seit Jahren ganzjährig hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet. Die Große Garde „Cascara“ wird von Teresa Seifert und Denise Heblich trainiert.

Bei keiner Sitzung gefehlt

Gretel May, die damals von den Gründervätern des OKV beauftragt wurde, eine Garde auf die Beine zu stellen, leitete bis 1988 das Training der „Gardemäd“. Danach stand sie bis heute allen Nachfolgerinnen zur Seite und fehlte bei keiner Sitzung. 1998 wurde sie von dem damaligen Vorsitzenden und Ehrenpräsidenten Wilhelm Lahm zum Ehrenmitglied und zur „Ehrenkommandeuse“ des OKV ernannt.

Info

Eintrittskarten gibt’s im Vorverkauf bei der Allianz-Hauptvertretung Tobias Hensler, Landsbergstraße 1 in Obermoschel, Telefon 06362 8659.