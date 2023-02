Seit 50 Jahren werden in Oberndorf Fasnachtssitzungen gefeiert. Zum Jubiläum haben es die Aktiven des OCC am Samstag richtig krachen lassen.

Teuflisch gut: die tanzenden Engel von „New Power“ wirbelten über die OCC-Bühne. Foto: Loeffel Jubilare: Jürgen Ament (links) ist seit 44 Jahren, Richard Walter (rechts) gar von Beginn an – und damit seit einem halben Jahrhundert – in der Oberndorfer Fasnacht aktiv. Das Duo begeisterte bei der Prunksitzung am Samstag mit der Parodie „Weich aber unfair“. Ein närrisches Jubiläum feierte zudem Ute Wilhelm, die seit elf Jahren beim OCC mitwirkt. Foto: Loeffel Die Musikgruppe „Joicce“ ließ die Oberndorfer Fasnacht zum 50. Jubiläum auch gesanglich hochleben. Foto: Loeffel Schenkten dem Oberndorfer Publikum ganz schön ein: Rainer Westenburger (links) und Uli Primas als Saalkellner. Foto: Loeffel Zum 50. Geburtstag gab’s auch eine Torte. Foto: Loeffel Zeigten auch als Teufel ihr Können: die Tänzerinnen von „New Power“. Foto: Loeffel Und nochmal die Oberndorfer „Teufelinnen“. Foto: Loeffel Heike Linn (links) und Lea Bernhard sind zusammen mit der Musikgruppe „Joicce“ in ihrem Element. Foto: Loeffel Strapazierte als Fahrschülerin die Lachmuskeln der Besucher: Ulrike Eibel. Foto: Loeffel „No Name“, aber trotzdem eine starke Leistung: der OCC-Nachwuchs mit seiner tänzerischen Interpretation des Dschungelcamps. Foto: Loeffel Foto 1 von 10

Die Mitwirkenden:

Gerd Bernhard, Yves Bernhard, Claudia Linn, Rainer Westenburger, Uli Primas, Ulrike Eibel, Jürgen Ament, Richard Walter, Arno Becker, Garde, Tanzgruppe Constellini Girls, Musikgruppe Joicce, Tanzgruppe Constellini Boys, Tanzgruppe No Name, Tanzgruppe New Power, Männerballett.