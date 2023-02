Nach der langen Corona-Pause war es für die Narren im Donnersbergkreis wie ein Neustart in die Zukunft – so lautete das Motto bei der Kappensitzung in Albisheim. Oder besser gesagt: „Ihr Leit, was e Glick, mir ham unser Helau serick!“

Das Motto des Abends in Albisheim lautet: Neustart in die Zukunft. Foto: Dell Die Garde eröffnet den närrischen Abend. Foto: Dell Ein Teil des Publikums hat auf der „Hard Rock Bar“-Empore Platz genommen. Foto: Dell Funkenmariechen Marie Röder mit einem tollen Auftritt. Foto: Dell Die Tanzformation No limits hat sich ... Foto: Dell ... in Superheldinnen verwandelt. Foto: Dell Die Garde wirft die Beine hoch. Foto: Dell Das Publikum klatscht fleißig mit. Foto: Dell Michael Dietz und Christiane Dexheimer überlegen beim Frühstück, ... Foto: Dell ... mal einen Besuch in einen Swingerclub zu wagen. Foto: Dell Steffi Huber berichtet, was sie beim Einkaufen so alles erlebt. Foto: Dell Den Zuschauern gefällt’s. Foto: Dell In der „Albsmer Bobbekischt“ ... Foto: Dell ... beobachten die beiden Alten aus der Muppetsshow ... Foto: Dell ... die Künstler in der Pfrimmhalle. Foto: Dell Foto 1 von 15

Die Mitwirkenden

Elferrat, Garde, Steffi Huber, Funkenmariechen Marie Röder, No limits, Christiane Dexheimer, Michael Dietz, Helene Crew, Schowtruppe, Woibergschnecke, Matthias Unger, Matthias Dietz, Miggebletsche, Männerballett, Candy Girls, Bobbekischt.