„Unter Einwirkung von roher Gewalt“, so die Polizei, haben Vandalen am frühen Samstagmorgen in der Bischheimer Straße und den Kappesgärten mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem haben die Täter gegen 4 Uhr einen Stromkasten beschädigt, mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien von den Straßenlaternen gerissen sowie Mülltonnen auf die Fahrbahn geworfen und somit den Verkehr gefährdet. Anwohner haben daraufhin die Polizei gerufen.

Die Beamten haben im Umfeld der beiden Straßen zwei 22 und 23 Jahre alte Männer aus dem Donnersbergkreis angetroffen, die stark alkoholisiert waren. Sie haben die Taten zwar bestritten, waren aber bei ihrem Treiben beobachtet worden. Weitere Hinweise – auch von möglichen Geschädigten – werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.