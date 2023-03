Am Samstag, 25. März, beginnt am Donnersberg offiziell wieder die Mountainbike-Saison. Zum Saisonstart bietet der Donnersberg-Touristik-Verband einen Fahrtechnikkurs an. Das Training mit den beiden ADFC-Mountainbike-Guides Michael Beysiegel und Ben Dreilich ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene gedacht. Die Guides gehen individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ein. Ziel ist es, das Fahrrad in jedem Gelände zu beherrschen. Das Training findet statt auf dem Bolzplatz in Gonbach, Brückenweg 10. Der Kurs beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Die Gebühren betragen für Erwachsene 50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 40 Euro, Kinder ab zehn Jahre in Begleitung eines Elternteils 35 Euro. Helm und Radhandschuhe sind erforderlich, außerdem dürfen nur Flachpedale, sogenannte „Bärentatzen“, benutzt werden. Direkt am folgenden Sonntag, 26. März, startet um 10 Uhr am Bahnhof in Winnweiler eine Mountainbike-Tour für Einsteiger. Es über Imsbach und Falkenstein zur Kronbuche und von dort wieder nach Winnweiler. Auf 30 Kilometern sind dabei rund 400 Höhenmeter zu bewältigen. Tourguide ist Michael Beysiegel. Weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter 06352 1712 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de.