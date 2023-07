Das dritte Konzert der Orgelsommer-Reihe in Kirchheimbolanden gestaltet am Sonntag, 16. Juli, der aus Moskau stammende Musiker Nikita Morozov. Das Konzert findet um 17 Uhr in der Protestantischen Paulskirche Kirchheimbolanden an der historischen Stumm-Orgel von 1745 statt. Es steht unter dem Motto „Deutsche und italienische Orgelmusik des Barock und der Frühromantik“.

Der in Stuttgart lebende Organist Nikita Morozov widmet sich dabei Werken von Girolamo Frescobaldi, Dietrich Buxtehude, Nicolaus Bruhns, J. S. Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Der im Juni 1997 in Moskau geborene Musiker beendete 2017 sein Orgelstudium an der Akademischen Musikschule des Moskauer Staatlichen Tschaikowsky-Konservatoriums. Dort studierte er danach noch bis 2022 weiter, ehe er an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst nach Stuttgart wechselte, wo er sich in der Klasse von Vincent Bernhardt fortbildet.

Morozov gibt Konzerte in Europa und Israel. Sein Repertoire umfasst Werke vom Barock bis zur Moderne. Der Eintritt zum Konzert ist frei, teilt Bezirkskantor Martin Reitzig mit, der die Reihe organisiert.