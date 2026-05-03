Defektes Dach, angegriffene Bausubstanz – die Sporthalle der Grundschule Kibo hat viele Mängel. Im Bauausschuss der VG wurden nun die Umbaupläne vorgestellt.

Mit dem Mammutprojekt Sanierung der NPG-Sporthalle ist die Stadt schon seit Jahren beschäftigt. Wann die Arbeiten fertiggestellt werden, ist noch nicht absehbar. Nun soll zeitnah – und zeitgleich – die nächste Turnhalle umfassend erneuert werden. Das Gebäude der Grundschule Kirchheimbolanden hat unter anderem ein defektes Dach und es bedarf deshalb einer Generalsanierung der Halle. Den aktuellen Stand der Planungen haben Julia Kunt und Lea Wörner vom verantwortlichen Darmstädter Büro Grüninger Architekten in der jüngsten Bauausschusssitzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden vorgestellt.

Geplant ist eine vollständige Sanierung der Turnhalle. Dazu zählen unter anderem die Entkernung der Halle sowie die Dämmung der Fassade. Im Vordergrund soll aber die energetische Sanierung des Gebäudes stehen. So wird etwa das Hallendach eine PV-Anlage bekommen und der Hallenboden eine Fußbodenheizung. Der Innenbereich ist als Drei-Feld-Halle mit Trennvorhängen geplant. So kann der Sportbereich später von drei Klassen gleichzeitig genutzt werden. Architektin Julia Kunt ergänzt: „Dementsprechend sind auch weitere Umkleiden geplant, sodass ein gleichzeitiges Umziehen möglich ist.“ Für die Westfassade ist laut den Planern außerdem eine Boulderwand vorgesehen.

Sanierung der Turnhalle dauert rund 15 Monate

Die Halle wird keine Veranstaltungsstätte sein, bis zu 199 Personen dürfen aber rein. Genutzt werden soll sie künftig auch für die Einschulungen. In diesem Fall kann eine mobile Tribüne aufgebaut werden, die über bis zu 100 Plätze verfügt.

Ein wichtiger Faktor ist aus Architektensicht, dass intakte Teile der Halle bestehen bleiben sollen. So sollten etwa die aktuellen Oberlichter reaktiviert und die noch funktionierende Technik nach der Sanierung wiederverwendet werden. Julia Kunt betont: „Der Charakter des Gebäudes soll erhalten bleiben.“ Zwar sind Teile der Bausubstanz angegriffen und müssen ersetzt werden, ein Abriss mit anschließendem Neubau stand aber nicht zur Debatte. Christiane Krämer, Abteilungsleiterin der VG-Bauverwaltung, sagt: „Wir haben einen Neubau vor einigen Jahren geprüft, der wäre aber deutlich teurer geworden als eine Sanierung.“ Zudem erläutert Kunt, dass der Zustand nicht so kritisch sei, dass man das Gebäude aus architektonischer Sicht abreißen müsse.

Ein grober Terminplan für das Bauprojekt steht: Nach der Zustimmung des VG-Rats – dieser stimmte später einstimmig für die Umsetzung – will das Architekturbüro im Juli den Bauantrag einreichen. Im Februar 2027 könnte dann Baustart sein. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Bauzeit von rund 15 Monaten. Somit könnte die Sanierung im Frühjahr 2028 fertig sein. Die Gesamtkosten werden von den Planern zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 5,4 Millionen Euro geschätzt.

Halle wird während Sanierung vollständig gesperrt

Während der gesamten Sanierungszeit muss die Halle für den Schul- und Vereinssport geschlossen werden. Daran führt laut Verwaltung kein Weg vorbei. Denn: Wegen mehrerer Lecks im Dach regnet es in die Halle hinein – das Verletzungsrisiko wäre dadurch bei der Nutzung viel zu hoch. Die Dachschäden provisorisch auszubessern, wie es als Vorschlag aus dem Bauausschuss kommt, ist laut VG-Mitarbeiter Mathias Mund nicht möglich: „Wegen vorheriger Reparaturen hat das Hallendach mittlerweile zwei Schichten, beide sind undicht. Um an die untere Dachschicht heranzukommen, müsste man die obere Dachschicht entfernen, und das wäre viel zu aufwendig.“

Eine Hürde während der Bauzeit könnte die Parksituation an der Schule darstellen. Weil die Baustelle zum Schutz der Kinder großflächig abgesichert werden soll, fällt der Lehrerparkplatz weg. Als Parkmöglichkeit soll daher die Parkinsel im Bereich des Buswendeplatzes fungieren. Letztlich sind sich Bauausschuss, VG-Rat und Verwaltung einig, dass die Maßnahme notwendig ist und deswegen zeitnah begonnen werden soll.