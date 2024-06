Für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gewanne „Obere und untere Flur“ hat der Gemeinderat Gaugrehweiler mit acht Ja-Stimmen, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Das hat Ortsbürgermeisterin Romy Heblich auf Anfrage mitgeteilt. Schon im Februar hatte sich das Gremium grundsätzlich für den Bau der Anlage ausgesprochen.

Der Wiesbadener Projektierer Abo-Wind will auf 12,8 Hektar derzeit noch landwirtschaftlich genutzter Flächen künftig regenerative Energie erzeugen. Möglich wären jährlich mehr als 14 Millionen Kilowattstunden Strom, was für die Versorgung von 4100 Haushalten ausreichen würde. Die Gemeinde könnte mit jährlichen Einnahmen von rund 30.000 Euro aus der Einspeisevergütung rechnen. Dazu kämen noch eventuelle Kabelentgelte und Gewerbesteuerzahlungen. Abo-Wind will rund acht Millionen Euro investieren. In der Potenzialstudie der VG Nordpfälzer Land wird das Areal als gut geeignet eingestuft, muss allerdings noch mehrere Genehmigungsstufen überwinden. Im städtebaulichen Vertrag wurde laut Heblich auch die komplette Kostenübernahme durch den Projektierer geregelt.