Die Pfalzwerke Netz AG führt nächste Woche in mehreren Dörfern im Donnersbergkreis Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durch. Betroffen sind Finkenbach-Gersweiler, Mörsfeld und Schiersfeld. Die Wartungsarbeiten werden laut den Pfalzwerken ab Montag, 30. Januar, bis Freitag, 3. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr stattfinden. Die Stromversorgung wird mittels Ersatzstromaggregat gewährleistet. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Arbeiten nicht möglich. Fragen können per Telefon unter 0621 5852010 an den Kundenservice gestellt werden.