Der Titelkampf in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz geht in die nächste Runde. Am Sonntag (18 Uhr, Sporthalle Theresianum) gastiert der Tabellenzweite Fastbreakers Rockenhausen beim Vierten ASC Mainz II. Für den BBC-Vize-Kapitän ist es eine besondere Partie.

Seit 2020 studiert und wohnt Etienne Manz in der Landeshauptstadt, könnte genauso gut bei einem dortigen Basketballclub – wie dem ASC – auflaufen. Doch das Eigengewächs bleibt seinem Heimatverein treu und freut sich auf sein morgiges „Heimspiel“ – für ihn das Erste überhaupt in der Theresianum-Halle, Luftlinie rund vier Kilometer von seiner Wohnung entfernt. „Ich hoffe wir können den Schwung mitnehmen und die Leistung bestätigen“, sagt der 22-Jährige und verweist auf den jüngsten 83:65-Heimerfolg gegen die SG Towers Speyer/Schifferstadt. Mit nur sechs Mann und ohne etatmäßigen Center wusste die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin am vergangenen Sonntag zu überzeugen – angeführt vom überragenden Winter-Neuzugang Joshua Lacy (28 Punkte).

„Wir brauchen die gleiche Energie und die gleiche Intensität, von Anfang bis Ende“, erklärt Hardin. Er weiß um die Schwere der Aufgabe. Die Gastgeber, die als einziges Spitzenteam schon vier Niederlagen einstecken mussten, müssen wohl ihre restlichen fünf Partien alle gewinnen, um bis zum Schluss im Rennen um den Titel zu bleiben. Zuletzt unterlagen die Rheinhessen beim BBC-Lokalrivalen TV Kirchheimbolanden mit 90:76.

„Wenn wir diszipliniert und fokussiert spielen, ist es schwer uns zu schlagen“, betont Hardin. Womöglich können die Fastbreakers morgen auch wieder auf Kaleb Zellars zurückgreifen, eine unverzichtbare Größe in der Defensiv- und Reboundarbeit. Der Center fehlte die vergangenen drei Partien. Im Hinspiel Anfang November vor heimischer Kulisse war der 21-Jährige dabei – trug seinen Teil zum 84:78-Erfolg bei. Damals reisten die Mainzer mit einem 12-Mann-Kader nach Rockenhausen, was im weiteren Verlauf typisch werden sollte. Entsprechend verteilen sich die erzielten Punkte beim ASC auf viele verschiedene Schultern. Einen überaus starken Individualisten besitzt das Team, dessen erste Garnitur um den Klassenerhalt in der Zweiten Regionalliga kämpft, nicht.