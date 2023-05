Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim trägt am Sonntag in der Göllheimer Hans-Appel-Halle ihre Heimspiele aus. Während die Herren die Favoritenrolle gegen den TB Assenheim (18 Uhr) in der Bezirksliga nicht ganz von sich weisen können, sind die Pfalzligadamen klarer Außenseiter. Gegen den TuS Heiligenstein (16 Uhr) setzen sie aber auf eine Rückkehrerin.

Im Heimspiel am Sonntag wird auch Myra Daneke ihr erstes Heimspiel seit fast einem dreiviertel Jahr bestreiten. In dieser Zeit wurde die Leistungsträgerin schmerzlich vermisst –