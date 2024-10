Viele haben schon neugierig nachgesehen oder nachgefragt. Schließlich tut sich in letzter Zeit einiges am und im Schlosshotel in Rockenhausen. Der Hotelbetrieb ist bereits angelaufen und in Kürze wird die Gastronomie nachziehen. „Es fehlt im Prinzip nur noch eine wesentliche Bescheinigung, die aus Griechenland zugestellt werden muss. Es kann jeden Tag soweit sein und dann wollen die Pächter sofort starten“, bestätigt Stadtbürgermeister Michael Vettermann die Gerüchte. Die Eröffnung des neuen Restaurant „Mykonos“ im Schlosshotel steht also kurz bevor. Die Speisekarte inklusive der Öffnungszeiten hängt bereits aus. Vasileios Ntemiris, Chef des Familienbetriebs, der bereits in Emmelshausen bei Koblenz ein Restaurant unter gleichem Namen führt, zeigt sich auf Nachfrage gelassen. „So ist das. In Griechenland brauchen die Ämter manchmal ein wenig länger, aber wir sind bereit“, sagt er. Stadtbürgermeister Vettermann rechnet täglich mit dem Startschuss, das Schlosshotel könnte also schon in der kommenden Woche eröffnen. Eine große Feier oder ähnliches sei hingegen wohl nicht geplant. Vielmehr könnte es lohnen, einfach ab und an nachzusehen, und das neue Lokal dann eben mal auszuprobieren. Hotelbesucher können das bereits. Seit kurzem kann der Pächter nämlich diese Sparte des Schlosshotels bereits anbieten. Kleinere Startschwierigkeiten, so funktionierten zum Auftakt beispielsweise die Fernsehgeräte auf den Zimmern nicht, konnten inzwischen behoben werden und der Betrieb läuft planmäßig. „Auch Personal bringt die Familie Ntemiris reichlich mit“, freut sich Vettermann und blickt optimistisch auf den baldigen Start.